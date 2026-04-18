Le fibrillazioni del centrodestra campano remigrazione l’ultima scintilla

Una convention dedicata alla remigrazione, tenutasi a Napoli, ha riacceso le tensioni già presenti all’interno del centrodestra in Campania. L’evento ha attirato l’attenzione sui temi legati ai flussi migratori e alle politiche di rimpatrio, suscitando reazioni contrastanti tra gli esponenti delle diverse forze politiche della regione. Le polemiche e i confronti tra i rappresentanti delle forze di governo e dell’opposizione continuano a caratterizzare il clima politico locale.

Tempo di lettura: 3 minuti Una convention sulla remigrazione a Napoli riaccende le fibrillazioni, mai sopite, nel centrodestra campano. L’ultima scintilla è l’appuntamento di venerdì 24 aprile. Quel giorno, con sede da definire, si terrà la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare del comitato Remigrazione e Riconquista, promosso anche da CasaPound. Un evento contro cui già si mobilitano la Cgil e l’Anpi, definendolo “ una grave provocazione, alla vigilia del 25 aprile”. Ma la data infiamma pure il centrodestra, da tempo alle prese con i lunghi coltelli. I vertici di Forza Italia sono schierati contro l’iniziativa. Al punto da scendere oggi in piazza a Milano, con una contromanifestazione al Remigration Summit di Matteo Salvini.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Le fibrillazioni del centrodestra campano, remigrazione l’ultima scintilla Notizie correlate Sul referendum il Sud tallone d'Achille del centrodestra: fibrillazioni nei partiti in Sicilia, Calabria e nelle altre regioniE’ il Sud Italia, dove il NO alla riforma della giustizia s'è imposto persino con percentuali inaspettate in Regioni storiche roccaforte come la... Remigrazione, democrazia e il silenzio del centrodestraRoma, 8 feb – Il 30 gennaio 2026 è stata una giornata politicamente rilevante per la democrazia italiana, anche se molti media hanno fatto di tutto... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: L’asse Cuneo-Torino-Roma della politica di centro-destra; Niente dimissioni in massa. Ma Forza Italia è in fibrillazione; Caos Agrigento, centrodestra senza soluzioni dilaniato dalle faide. E Schifani vede i capigruppo sui flop dell’Ars; Altro che crisi risolta, il ritorno di Borrelli spacca la maggioranza. DUE SPARATORIE A NAPOLI, SEQUESTRATI 11 BOSSOLI AI QUARTIERI SPAGNOLI - Continuano le fibrillazioni criminali nel cuore di Napoli. Indagini in corso della polizia facebook