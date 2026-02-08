Il 30 gennaio 2026 è passata quasi sotto silenzio, ma si tratta di una data importante per la democrazia italiana. In quei giorni, si sono verificati eventi che potrebbero influenzare il modo in cui il paese affronta il tema della migrazione e il ruolo delle istituzioni. Tuttavia, molti media hanno preferito non approfondire, lasciando il pubblico senza una narrazione chiara su cosa sia realmente accaduto.

Roma, 8 feb – Il 30 gennaio 2026 è stata una giornata politicamente rilevante per la democrazia italiana, anche se molti media hanno fatto di tutto per non raccontarla fino in fondo. Mentre alcuni parlamentari impedivano fisicamente lo svolgimento di un evento regolarmente autorizzato, invocando in modo grottesco l’antifascismo, la proposta di legge sulla remigrazione raggiungeva le 50.000 firme necessarie per essere depositata come proposta di legge di iniziativa popolare. Un risultato mai raggiunto così rapidamente nella storia repubblicana. Al di là delle opinioni sul merito del tema, il dato politico è difficilmente contestabile: siamo di fronte alla proposta di legge popolare più sostenuta e più veloce mai registrata. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Remigrazione, democrazia e il silenzio del centrodestra

Approfondimenti su Remigrazione Democrazia

Roberto Vannacci critica duramente la cancellazione della conferenza stampa alla Camera del comitato ‘Remigrazione e riconquista’.

La conferenza stampa alla Camera sul tema della remigrazione è stata cancellata all’ultimo minuto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Remigrazione Democrazia

Argomenti discussi: Remigrazione: che cosa prevede la proposta di legge di iniziativa popolare; Neofascisti alla Camera, salta la conferenza Remigrazione e riconquista; Remigrazione, Silvestri: Abbiamo salvato la democrazia. Neonazisti fuori dalla Camera; Manifestazione per la remigrazione a Bolzano: la sinistra scende in campo e dice no. Siamo una città antifascista. Ci opporremo con la massima determinazione.

Legge sulla Remigrazione, il quorum è già raggiunto: 71mila firme in 24 oreNeanche 24 ore e il quorum è già raggiunto. La raccolta firme a sostegno della proposta di legge popolare per la remigrazione promosso dall'estrema destra, avviata nella giornata di venerdì 30 gennaio ... bresciatoday.it

Manifestazione per la remigrazione a Bolzano: la sinistra scende in campo e dice no. Siamo una città antifascista. Ci opporremo con la massima determinazioneBOLZANO. No assoluto e incondizionato alla manifestazione per la remigrazione. Il Comitato per la Remigrazione e la Riconquista ha annunciato, tramite i propri canali ufficiali, che sabato 28 febbra ... ildolomiti.it

Dopo Minneapolis, in America si intravede uno scivolamento inquietante verso una democrazia minima, diritti compressi, piazze criminalizzate, sicurezza usata come clava politica. Il collante con le destre radicali europee è ormai esplicito, la remigrazione co facebook

Proteste alla conferenza sulla Remigrazione, Roberto #Vannacci chiede l’intervento del presidente #Mattarella: “Oggi alla Camera è morta la democrazia” @politikosit x.com