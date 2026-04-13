Stretto di Hormuz partito il blocco navale Trump | Elimineremo le navi che lo violano

Alle 16 ora italiana di oggi è entrato in vigore il blocco navale nello Stretto di Hormuz, deciso dall'amministrazione americana. La misura mira a controllare il passaggio delle imbarcazioni nella zona strategica. Il presidente ha dichiarato che verranno eliminate le navi che violeranno il blocco. La decisione riguarda un'area di grande importanza per le rotte energetiche e commerciali internazionali.

Il blocco navale dello Stretto di Hormuz, voluto da Donald Trump, è entrato in vigore dalle 16 (ora italiana) di oggi. Il blocco, aveva fatto sapere il Centcom, “sarà applicato in modo imparziale nei confronti delle navi di tutte le nazioni che entrano o escono dai porti e dalle aree costiere iraniane, inclusi tutti i porti iraniani”. Con l’entrata in vigore del blocco sono arrivate, subito, anche le consuete minacce del presidente Usa: “Se una qualsiasi delle navi veloci dovesse avvicinarsi anche solo lontanamente al nostro blocco, verrà immediatamente eliminata, utilizzando lo stesso metodo di eliminazione che impieghiamo contro gli spacciatori sulle imbarcazioni in mare: rapido e brutale”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Stretto di Hormuz, partito il blocco navale. Trump: “Elimineremo le navi che lo violano” Stretto di Hormuz, la minaccia di Trump: «Le navi iraniane che violano blocco saranno eliminate»Donald Trump è tornato a minacciare di affondare le navi iraniane che tentano di violare il blocco navale nello Stretto di Hormuz, imposto dagli... Leggi anche: Stretto di Hormuz, cos'è e perché anche Trump ha imposto il blocco navale: come funziona, tutte le criticità