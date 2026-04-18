Le chat di negozi e aziende spariranno da WhatsApp | la nuova funzione in arrivo su Android

WhatsApp sta introducendo una novità per gli utenti Android che riguarda la gestione delle conversazioni con le aziende. Prevede la rimozione delle chat di negozi e aziende dalla sezione principale dell’app, con una nuova funzione che consentirà di accedere alle conversazioni in modo diverso rispetto al passato. La modifica riguarda le modalità di visualizzazione e gestione delle chat commerciali, senza alterare le conversazioni già esistenti. La funzione sarà disponibile nelle prossime versioni dell’app.

WhatsApp si prepara a rivoluzionare il modo in cui gestiamo le conversazioni con le aziende. L’app di messaggistica più diffusa in Italia sta sviluppando una funzione che promette di risolvere uno dei problemi più sentiti dagli utenti: il caos generato dai messaggi commerciali che invadono la lista chat principale. La novità emerge dall’analisi della versione beta 2.26.15.9 per Android, disponibile sul Google Play Store per i tester. Secondo quanto scoperto da WABetaInfo, il portale specializzato nell’analisi delle funzionalità in sviluppo di WhatsApp, l’applicazione introdurrà presto un sistema automatico per separare le conversazioni con gli account business dal flusso principale dei messaggi personali.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Le chat di negozi e aziende spariranno da WhatsApp: la nuova funzione in arrivo su Android Notizie correlate WhatsApp, al via i test su una funzione che cambierà le chat multilingue (e che funzionerà anche offline)Comunicare con chi parla un’altra lingua sta per diventare semplice come respirare. Su WhatsApp ora puoi parlare anche con chi usa un’altra app: come attivare la funzione Chat di terziMeta sta introducendo su WhatsApp nell'Unione europea la nuova funzione "Chat di terzi". Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Chat WhatsApp e licenziamento: cade lo scudo della privacy; WhatsApp Web si prepara ad accogliere i temi per le chat con 49 opzioni di colore; Il team di WhatsApp sta preparando tre novità di cui una fantastica e che apprezzerete molto; WhatsApp e la nuova funzione anti-truffa: segnalerà agli utenti se qualcuno accede alle loro chat. WhatsApp cambia ancora: chat business più ordinate e messaggi che spariscono dopo la letturaWhatsApp continua a evolversi con nuove funzioni pensate per rendere le chat più ordinate, la gestione dei contatti business più semplice e la privacy più ... webnews.it WhatsApp sposterà le chat con gli account business in una sezione separataLa funzione potrebbe arrivare nei prossimi mesi. msn.com Super offerta a soli 309€ a persona con volo e hotel !! NB: Offerta a tempo, da bloccare con acconto entro 12-24 ore dalla pubblicazione di questo video sulla nostra pagina ufficiale. Pochi posti rimasti. Prenota subito con acconto , scrivimi un WhatsApp al 377 - facebook.com facebook L'SMS sembra più autorevole di un messaggio #WhatsApp, ed è proprio su questo che puntano i truffatori. Non farti ingannare dal senso di urgenza: la tua banca non ti chiederà mai le credenziali via link. #Smishing #podcast #radio #truffe #banca x.com