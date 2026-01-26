Su WhatsApp ora puoi parlare anche con chi usa un'altra app | come attivare la funzione Chat di terzi
WhatsApp ha introdotto nell'Unione europea la funzione
Meta sta introducendo su WhatsApp nell'Unione europea la nuova funzione "Chat di terzi". Questa permette di ricevere o inviare messaggi anche con chi utilizza altre piattaforme di messaggistica.🔗 Leggi su Fanpage.it
Su WhatsApp puoi bloccare le chat con Face ID: ecco come attivare la funzione in 10 secondi
Scopri come attivare la funzione di blocco con Face ID su WhatsApp in pochi semplici passaggi.
WhatsApp ora permette di usare due numeri sullo stesso telefono: come attivare la nuova funzione (in arrivo)
Su WhatsApp ora puoi parlare anche con chi usa un'altra app: come attivare la funzione Chat di terziMeta sta introducendo su WhatsApp nell'Unione europea la nuova funzione Chat di terzi. Questa permette di ricevere o inviare messaggi anche con chi utilizza altre piattaforme di messaggistica.
WhatsApp cambia: ora puoi chattare anche con chi non ha l'appÈ iniziato il rollout della funzione 'Chat di terze parti' che consentirà di scambiare messaggi con altri servizi di messaggistica istantanea ... today.it
