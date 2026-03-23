Comunicare con chi parla un’altra lingua sta per diventare semplice come respirare. WhatsApp sta sviluppando una funzione che tradurrà automaticamente i messaggi in chat e gruppi, eliminando la necessità di selezionare manualmente ogni singolo testo da convertire. Una rivoluzione silenziosa che promette di abbattere le barriere linguistiche senza compromettere la sicurezza delle conversazioni. La novità emerge dall’analisi dell’ultima versione beta di WhatsApp per iOS 26.11.10.70, disponibile su TestFlight. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, l’applicazione implementerà un sistema che gestisce le traduzioni in modo completamente autonomo, una volta attivato dall’utente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - WhatsApp, al via i test su una funzione che cambierà le chat multilingue (e che funzionerà anche offline)

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