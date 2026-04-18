Le 66 aziende brianzole premiate perché promuovono salute e benessere sul luogo di lavoro

Sei aziende della provincia di Monza e della Brianza hanno ricevuto il premio “WHP – Workplace Health Promotion” per aver messo in atto iniziative mirate a promuovere la salute e il benessere tra i propri dipendenti. Questo riconoscimento si inserisce nel programma “Aziende che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia”, che valuta le attività dedicate a migliorare le condizioni di lavoro e a favorire stili di vita sani all’interno delle aziende.

Premiate perché promuovono salute e benessere sul luogo di lavoro. È il riconoscimento ricevuto col premio “WHP – Workplace Health Promotion” da 66 sedi aziendali della provincia di Monza e Brianza, legato al programma “Aziende che Promuovono salute – Rete WHP Lombardia” che promuove la salute.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Premiate le aziende che promuovono salute e benessereSono 89 le sedi aziendali delle province di Lecco e Monza che hanno ricevuto quest’anno il premio “WHP - Workplace Health Promotion”, un... Leggi anche: Ospedale di Ariano Irpino tra le aziende virtuose: premiati i luoghi di lavoro che promuovono salute in Campania