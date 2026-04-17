Premiate le aziende che promuovono salute e benessere

Quest’anno 89 sedi aziendali nelle province di Lecco e Monza hanno ricevuto il premio “WHP - Workplace Health Promotion”. Il riconoscimento fa parte del programma “Aziende che promuovono salute - Rete WHP Lombardia”. L’obiettivo è valorizzare le imprese che adottano iniziative per migliorare il benessere dei dipendenti negli ambienti di lavoro. La premiazione si inserisce in un percorso di promozione della salute nelle aziende lombarde.

Sono 89 le sedi aziendali delle province di Lecco e Monza che hanno ricevuto quest’anno il premio “WHP - Workplace Health Promotion”, un riconoscimento legato al programma ”Aziende che promuovono salute - Rete WHP Lombardia” che si colloca nel processo di promozione della salute negli ambienti di.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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