Zaccagni, capitano della Lazio, è tornato in campo dopo un infortunio al muscolo obliquo dell’addome, ma non segna da tre mesi. Sarri conta su di lui per migliorare le prestazioni e riprendere il cammino, mentre l’attaccante cerca di ritrovare la forma migliore. La squadra si prepara alla prossima sfida, con l’attenzione puntata sul contributo del giocatore.

Tanti dubbi e una certezza. Che si chiama Mattia Zaccagni. In una Lazio piena di infortuni e problematiche varie (comprese quelle ambientali) Maurizio Sarri si aggrappa al suo uomo più rappresentativo, nonché capitano della formazione. Sì, perché in una squadra che fa fatica a inquadrare la porta avversaria, le accelerazioni, gli assist e i gol del numero 10 biancoceleste sono fondamentali. Non è un caso che la flessione che ha fatto registrare negli ultimi tempi è coincisa con un più generale calo dell’intera Lazio. Per questo Sarri, una volta avutolo di nuovo a disposizione dopo l’ultimo infortunio (lesione al muscolo obliquo dell’addome) non ha esitato a mandarlo subito in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zaccagni, voglia di rilancio: non segna da tre mesi. Sarri ha bisogno di lui per ripartire

Nick Jonas: «Mia figlia, nata prematura, ha avuto bisogno di sei trasfusioni di sangue e ha lottato ogni giorno per più di tre mesi»Malti Marie «ha lottato ogni giorno per tre mesi e mezzo», e solo dopo aver ricevuto «sei trasfusioni di sangue» ha iniziato a riprendere...

Da trascinatore a incognita: Milan, dov’è finito Pulisic? Il Diavolo ha bisogno di lui'Capitan America' non segna da Milan-Verona 3-0 del 28 dicembre 2025, quando sbloccò il risultato al termine del primo tempo.