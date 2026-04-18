Dal 20 al 30 aprile, i treni sulla rete ferroviaria del Lazio saranno sospesi a causa di lavori di ammodernamento dei binari. Rete Ferroviaria Italiana ha stanziato circa un milione di euro per realizzare i cantieri che interesseranno le linee Roma-Nettuno, Roma-Civitavecchia, Roma-Cassino e Viterbo-Orte-Roma. Durante questo periodo, i servizi ferroviari saranno temporaneamente interrotti, influenzando la mobilità degli utenti su queste tratte.

Rete Ferroviaria Italiana mette in campo quasi un milione di euro per ammodernare i binari del Lazio, con una serie di cantieri che tra il 20 e il 30 aprile impatteranno direttamente sulla mobilità di chi utilizza le linee Roma-Nettuno, Roma-Civitavecchia, Roma-Cassino e la tratta Viterbo-Orte-Roma. L’investimento da 945 mila euro mira a incrementare l’affidabilità e la puntualità dei treni regionali, ma comporterà temporanee cancellazioni e l’attivazione di bus sostitutivi in diverse fasce orarie. Il calendario dei disagi: dove e quando si fermano i treni. La pianificazione degli interventi prevede una successione di lavori che toccheranno diverse aree della regione nei prossimi dieci giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, treni fermi dal 20 al 30 aprile: il piano di RFI per i binari

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