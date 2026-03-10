Un terremoto di magnitudo 5.9 ha interessato il golfo di Napoli nella notte tra martedì e mercoledì, con l'epicentro posizionato al largo di Capri. Dopo la scossa, i treni sono stati fermati per motivi di sicurezza, anche se i binari non presentano danni visibili. Nessun edificio è stato segnalato come seriamente danneggiato. La situazione rimane sotto osservazione.

Un sisma di magnitudo 5.9 ha colpito il golfo di Napoli nella notte tra martedì e mercoledì, con epicentro al largo di Capri. La rete ferroviaria ha subito verifiche di sicurezza obbligatorie che hanno causato ritardi e soppressioni sui percorsi verso Napoli Centrale e Salerno. Le scosse telluriche nel Tirreno meridionale sono eventi rari ma tipici della geologia locale, come confermato dai dati dell’INGV. L’interruzione del servizio non è dovuta a danni strutturali ai binari, ma alla procedura automatica di controllo attivata dalla soglia sismica superata. Ferrovie ha comunicato che i controlli notturni sono stati completati senza rilevare lesioni alle infrastrutture. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terremoto 5.9: treni fermi, ma binari intatti

