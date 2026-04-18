Lazio record di purezza | il 93% delle spiagge è eccellente

Un recente monitoraggio ambientale condotto dall’ARPA Lazio sulla stagione 2025 ha evidenziato che il 93% delle spiagge della regione sono state classificate come eccellenti per qualità delle acque. I risultati riguardano le aree destinate alla balneazione e testimoniano un livello elevato di purezza delle acque nelle località costiere. I dati sono stati pubblicati dall’ente di controllo ambientale e rappresentano un record rispetto alle stagioni precedenti.

Il monitoraggio ambientale condotto dall’ARPA Lazio sulla stagione 2025 delinea un quadro di eccezionale qualità per le acque della regione, con il 93% delle zone destinate alla balneazione classificata come eccellente. I dati, presentati nella delibera proposta dall’Assessore all’Ambiente Elena Palazzo durante la Giunta presieduta da Francesco Rocca, mostrano un progresso netto rispetto al passato: per la prima volta non si registrano aree con parametri scarsi. Le rilevazioni tecniche indicano che, su un totale di 221 aree monitorate, ben 206 hanno raggiunto il massimo livello qualitativo, con un incremento di quattro unità rispetto ai risultati precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio, record di purezza: il 93% delle spiagge è eccellente Notizie correlate Lazio, mare e laghi da record: il 93% delle aree balneabili è eccellenteRoma, 18 aprile 2026 – La stagione estiva è ormai alle porte e anche quest’anno la maggior parte delle acque di balneazione del Lazio risulta di... La purezza delle cose che ti inquietaPer tutta la domenica ha piovuto da un cielo così plumbeo, come se il sole non dovesse tornare mai.