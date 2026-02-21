La purezza delle cose che ti inquieta

Il cielo grigio e le intense piogge della domenica sono state causate da un fronte freddo che si è abbattuto sulla regione. Le nuvole hanno coperto il Monferrato, impedendo al sole di splendere e portando a un’alluvione di acquazzoni continui. Durante tutta la giornata, le strade sono rimaste allagate e alcune zone sono state isolate. La pioggia ha continuato a cadere senza sosta anche durante la notte, creando un clima angosciante.

Per tutta la domenica ha piovuto da un cielo così plumbeo, come se il sole non dovesse tornare mai. Per tutta la notte poi la pioggia sulle colline del Monferrato ha scrosciato contro le imposte chiuse – come non dovesse finire mai. Mi ha svegliato, prima dell'alba, il silenzio. Nel cielo limpido un vapore azzurrino si leva dal fondo valle, offuscando i borghi e le vigne nude. Ma a Ovest emerge dalla nebbia la sagoma puntuta del Monviso, rosea nei primi raggi del sole. Dentro a quel vapore, sembra irreale: è il castello del re in un libro per bambini. Resto zitta, a guardare. Verso nord ovest ora si disegna, netta, la catena delle Alpi, candida della neve della notte.