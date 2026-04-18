Lazio | nuovi vantaggi fiscali per le imprese di Latina e Frosinone

La Regione Lazio ha annunciato che martedì 21 aprile partirà una consultazione pubblica per raccogliere manifestazioni di interesse riguardo alla creazione di nuove Zone Franche Doganali nelle province di Latina e Frosinone. L’obiettivo è favorire il rilancio economico delle aree interessate attraverso benefici fiscali destinati alle imprese locali. La procedura coinvolgerà le imprese e i soggetti pubblici e privati interessati a partecipare al processo.

La Regione Lazio ha programmato per martedì 21 aprile l’avvio di una consultazione pubblica volta a raccogliere le manifestazioni d’interesse per la creazione di nuove Zone Franche Doganali nelle province di Latina e Frosinone. Questa iniziativa, che permetterà alle imprese locali di presentare le proprie istanze entro un termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, mira a trasformare il tessuto produttivo del Basso Lazio attraverso vantaggi fiscali strategici e una gestione semplificata delle merci provenienti da paesi extra-UE. Il percorso burocratico e operativo che seguirà l’apertura dell’avviso esplorativo prevede una fase di analisi centralizzata da parte della Regione, la quale utilizzerà i dati raccolti per definire con precisione il numero di aree da richiedere e la loro esatta collocazione geografica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio: nuovi vantaggi fiscali per le imprese di Latina e Frosinone Notizie correlate Opportunità dalla Zes: "Vantaggi fiscali e crescita. La chance per le imprese"Dal 18 novembre anche l’Umbria, grazie alla misura governativa, è stata inserita nella Zes (zona economica speciale). Lazio: al via la raccolta delle manifestazioni d’interesse per le Zone Franche Doganali a Frosinone e LatinaL’istituzione delle Zone Franche Doganali del Basso Lazio compie un altro passo importante. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lazio: al via la raccolta delle manifestazioni d’interesse per le Zone Franche Doganali a Frosinone e Latina; Conto Termico 3.0: guida ai nuovi incentivi 2026; ZES unica, la Regione Lazio stanzia 6 milioni di euro per i piccoli Comuni esclusi: ecco chi riceve i contributi; Crisi Stellantis, la Regione blinda Cassino Plant: Non ci sarà lo smantellamento. Lazio: al via la raccolta delle manifestazioni d’interesse per le Zone Franche Doganali a Frosinone e LatinaLa Regione Lazio pubblicherà martedì l’avviso per le imprese interessate a insediarsi nelle Zone Franche Doganali, offrendo vantaggi fiscali e un impulso significativo all’export locale. ilsole24ore.com Consorzio Industriale del Lazio: l’Assemblea dei Soci approva l’ingresso di 33 nuovi Comuni.Si è svolta oggi l’Assemblea generale dei soci del Consorzio Industriale del Lazio, che ha esaminato e approvato le richieste di adesione presentate da 33 nuovi Comuni, segnando un passaggio di grande ... ansa.it I nerazzurri salgono a +12 sul Napoli, che deve sfidare la Lazio nella sestultima giornata - facebook.com facebook Le probabili formazioni di #Napoli- #Lazio x.com