Lazio | al via la raccolta delle manifestazioni d’interesse per le Zone Franche Doganali a Frosinone e Latina
La Regione Lazio ha annunciato che il 21 aprile verrà pubblicato un avviso pubblico esplorativo per raccogliere manifestazioni di interesse relative alle Zone Franche Doganali nei territori di Frosinone e Latina. Si tratta di un passaggio volto a definire le candidature per l’istituzione di queste zone nel Basso Lazio. L’operazione riguarda esclusivamente la fase di raccolta delle proposte, senza ulteriori dettagli sulle modalità di selezione o sui tempi successivi.
L’istituzione delle Zone Franche Doganali del Basso Lazio compie un altro passo importante. Martedì 21 aprile la Regione Lazio pubblicherà avviso pubblico esplorativo per la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese che vorranno insediarsi in queste aree. Le aziende avranno poi 60 giorni di tempo per partecipare. Una volta raccolte le manifestazioni, la Regione potrà farsi un quadro preciso per la definizione della istanza (quante zone e dove chiederne la istituzione) da presentare alla Direzione Centrale Dogane, che incaricherà la direzione territoriale di fare i controlli (entro 60 giorni) sulla sussistenza dei requisiti.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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