Opportunità dalla Zes | Vantaggi fiscali e crescita La chance per le imprese

Dal 18 novembre, anche l’Umbria è entrata a far parte della Zona Economica Speciale (Zes), offrendo nuove opportunità alle imprese locali. Questa misura garantisce vantaggi fiscali e supporto alla crescita, facilitando investimenti e sviluppo economico. La partecipazione alla Zes rappresenta un’opportunità concreta per le imprese che desiderano espandersi e migliorare la propria competitività nel mercato nazionale e internazionale.

Dal 18 novembre anche l’Umbria, grazie alla misura governativa, è stata inserita nella Zes (zona economica speciale). Ma quali sono le ricadute sulla nostra Regione, e quali le opportunità offerte dalla Zes? Di questi e altri aspetti si è parlato al convegno organizzato da Banca Centro Toscana Umbria, in collaborazione con il Centro Studi Enti Locali, con focus sulle normative vigenti, sulle informazioni tecniche fondamentali per il successo degli investimenti e per massimizzare l’utilità delle nuove misure introdotte, anche in combinazione con altre come l’iperammortamento. "Come banca del territorio supportiamo le imprese e le famiglie non solo con gli strumenti tipici delle banche – ha sottolineato il presidente Carmelo Campagna, presenti gli assessori Andrea Stafisso, Sergio Cardinali e Roberto de Rebotti-, ma anche attraverso la formazione finanziaria: lo facciamo nelle scuole per gli studenti e questa sera con le imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

