Lazio lezione di calcio al Maradona

Da romadailynews.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita giocata allo stadio Maradona, la squadra della Lazio ha ottenuto una vittoria convincente grazie a due gol segnati sul campo. In una fase della gara, è stato assegnato un calcio di rigore, ma Zaccagni, invece di cercare il gol, ha deciso di sbagliarlo, anche se la squadra avrebbe potuto segnare un terzo gol. La partita si è conclusa con una prestazione che ha lasciato poco spazio a dubbi sul risultato.

Due gol, ma potevano essere tre, se Zaccagni, impietosito, non avesse deciso di sbagliare il rigore assegnato per il fallo di Lobotka. Il Napoli non perdeva in casa dall’8 ottobre del 2024, sempre con la firma di Sarri, che non perdona la sua ex squadra. Due gol. Il primo è di Cancellieri che, al sesto minuto, quando Zaccagni fa arrivare il pallone fino ai piedi di Taylor il quale rasoterra lo gira a Cancellieri che fa secco Milinkovic Savic. Il secondo gol lo realizza Basic al 57’: contropiede laziale, Tavares crossa a Cancellieri che non lo afferra, lo fa invece Basic che di nuovo fa secco il fratellino della vecchia bandiera della Lazio. In mezzo tra i due gol, ce n’è un altro, un rigore mancato.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Lezione di calcio al Maradona. E firmata Sarri.”

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