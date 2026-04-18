Lazio lezione di calcio al Maradona

Durante la partita giocata allo stadio Maradona, la squadra della Lazio ha ottenuto una vittoria convincente grazie a due gol segnati sul campo. In una fase della gara, è stato assegnato un calcio di rigore, ma Zaccagni, invece di cercare il gol, ha deciso di sbagliarlo, anche se la squadra avrebbe potuto segnare un terzo gol. La partita si è conclusa con una prestazione che ha lasciato poco spazio a dubbi sul risultato.

Due gol, ma potevano essere tre, se Zaccagni, impietosito, non avesse deciso di sbagliare il rigore assegnato per il fallo di Lobotka. Il Napoli non perdeva in casa dall’8 ottobre del 2024, sempre con la firma di Sarri, che non perdona la sua ex squadra. Due gol. Il primo è di Cancellieri che, al sesto minuto, quando Zaccagni fa arrivare il pallone fino ai piedi di Taylor il quale rasoterra lo gira a Cancellieri che fa secco Milinkovic Savic. Il secondo gol lo realizza Basic al 57’: contropiede laziale, Tavares crossa a Cancellieri che non lo afferra, lo fa invece Basic che di nuovo fa secco il fratellino della vecchia bandiera della Lazio. In mezzo tra i due gol, ce n’è un altro, un rigore mancato.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio, lezione di calcio al Maradona Lezione di calcio al Maradona. E firmata Sarri.” Notizie correlate Leggi anche: Lazio-Milan, Trevisani commenta: “Lezione di calcio di Sarri. Leao? Non condivido le colpe per la sconfitta” Leggi anche: Calcio Napoli – Roma 2-2: solo un pareggio al Maradona Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lazio, al via domande per 'voucher per lo sport': 500 euro per giovani dai 6 ai 18 anni; Scheda squadra Lazio; Napoli, Conte a Poggioreale per una lezione di lavoro e merito: Dagli errori si riparte; Le partite di calcio del weekend del 18-19 aprile e dove vederle: da Roma Atalanta a Napoli Lazio. Conte prende una lezione di calcio da Sarri (è una candidatura?)Conte prende una lezione di calcio da Sarri. La Fondazione Beatles pronta a far causa per il nome Fab Four. De Bruyne novello Diaz. ilnapolista.it Le pagelle di Napoli-Lazio, Cancellieri incanta e per il resto la perfezioneSi è chiusa da pochi istanti la sfida dello stadio Diego Armando Maradona. Sarri e la Lazio rifilano una vera e propria lezione di calcio al Napoli di Conte. I biancocelesti sono perfetti, un blocco-s ... laziopress.it Leonardo Spinazzola dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio "Oggi eravamo veramente scarichi, non avevamo energia mentale. Non era fatica fisica, penso anche per il contraccolpo avuto domenica. Siamo stati tutto l'anno a spingere e a rincorrere: a - facebook.com facebook Serie A, Napoli-Lazio 0-2: colpaccio dei biancocelesti al Maradona x.com