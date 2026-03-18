Ai microfoni di 'SportMediaset', il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la partita tra Lazio e Milan, sottolineando come l’allenatore della Lazio abbia dato una dimostrazione di calcio. Trevisani ha anche espresso la sua opinione sulla prestazione di Leao, affermando di non condividere le responsabilità per la sconfitta del Milan.

Con il k.o. esterno del Milan contro la Lazio di Maurizio Sarri, il Diavolo saluta quasi definitivamente il sogno Scudetto, bruciando l'opportunità di tornare a -5 dall'Inter di Chivu, fermata sull'1-1 dall'Atalanta nell'ultimo turno di Serie A. Leggendo sui social, ma non solo, il motivo principale per cui i rossonero hanno perso contro i biancocelesti sembra essere Rafael Leao, al centro delle polemiche per quello che è successo al momento del cambio. Per il giornalista Riccardo Trevisani, invece, non è così. Il telecronista ha parlato di Lazio-Milan a 'SportMediaset' e queste sono le sue dichiarazioni. "Il Milan non se l'è proprio giocata l’occasione che aveva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, Trevisani commenta: “Lezione di calcio di Sarri. Leao? Non condivido le colpe per la sconfitta”

Articoli correlati

Lazio-Milan: Sarri vs Allegri dopo la lezione in Coppa ItaliaLazio–Milan torna a incendiare la domenica calcistica Made in Italy con un match sicuramente molto ‘sentito’, che profuma di riscatto, tensione e...

Milan, parla Allegri dopo la sconfitta con la Lazio: «Scudetto irrealistico, focalizziamo sulla Champions. Ecco cos’è successo con Leao»Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Milan, parla Allegri dopo la sconfitta con...

Altri aggiornamenti su Lazio Milan Trevisani commenta Lezione...

Temi più discussi: Trevisani. Milan male male contro una Lazio a mezzo servizio; Milan, Trevisani: Il rendimento di Pulisic è drammatico e va sul gioco; Trevisani duro sul Milan: Lezione di calcio da Sarri. Poi spezza una lancia a favore di Leao; Pressing: La moviola di Lazio-Milan: giusto annullare il gol di Athekame? Video.

Trevisani non ci sta: Non condivido che il Milan abbia perso per colpa di LeaoRiccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a SportMediaset su Lazio-Milan: Il Milan non se l’è proprio giocata l’occasione che aveva. Lezione di ... milannews.it

Milan ko contro la Lazio, Trevisani: Ai rossoneri è mancato tutto: idee, cuore, gioco e atteggiamentoPresente negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani ha commentato così la prestazione di Rafael Leao contro la Lazio: La prestazione di Leao non è stata positiva, ma faccio ... milannews.it

Lazio-Milan da record su Dazn: oltre 1,5 milioni di spettatori collegati per il big match dell'Olimpico - facebook.com facebook

Lazio-Milan da record su DAZN. La nota biancoceleste: "Conferma la forza attrattiva della nostra squadra" x.com