Ambiente | qualita’ dell’aria migliora a Roma e nel Lazio i risultati del report di Arpa

Nel 2025, Roma e il Lazio hanno migliorato la qualità dell’aria, segnando un risultato storico. Per la prima volta, durante tutto l’anno, non sono stati rilevati sforamenti dei livelli di biossido di azoto (No2), un inquinante strettamente legato al traffico veicolare. Questo dato positivo riflette l’efficacia delle politiche di tutela ambientale e di miglioramento della qualità dell’aria nella regione.

Per la prima volta nella storia della Capitale, nel corso dell'intero anno 2025, non si sono registrati sforamenti dei livelli di No2, il biossido di azoto, l'inquinante più strettamente correlato al traffico veicolare. Anche le Pm10, le polveri sottili, continuano a mantenersi stabilmente al di sotto dei limiti massimi consentiti, mostrando ulteriori abbassamenti. Questo è quanto emerge dai dati recentemente diffusi dall'Arpa Lazio, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, nel nuovo report intitolato "Dati e trend sulla qualità dell'aria nel Lazio", che analizza il quinquennio 2021-2025.

