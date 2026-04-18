A Roma, nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari, sono stati presentati 18 progetti rivolti alla gestione dell’acqua nel Lazio, con un investimento totale di oltre 333 milioni di euro. Questi interventi prevedono l’avvio di nuovi lavori e la creazione di circa 3.400 posti di lavoro nel settore. La presentazione si è concentrata sulle iniziative strategiche volte a migliorare i servizi idrici nella regione.

A Roma, presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari, è stato delineato il futuro della gestione idrica nel Lazio con la presentazione di 18 progetti strategici che mobilitano oltre 333 milioni di euro. L’iniziativa, inserita nel Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico (PNIISSI), punta a trasformare la resilienza climatica in opere concrete attraverso il lavoro dei Consorzi di bonifica e irrigazione, che su scala nazionale hanno messo a sistema più di 260 interventi. I numeri che emergono dall’analisi tecnica dei piani presentati indicano una trasformazione profonda per l’economia rurale della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, 333 milioni per l’acqua: nuovi lavori e 3.400 posti di lavoro

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