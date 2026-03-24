Investimento da 1,7 milioni nei boschi | interventi e nuovi posti di lavoro

Da trentotoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Comune fondi all’Azienda forestale: gestione di 4.850 ettari, nuove assunzioni e interventi sul Bondone Quasi 1,7 milioni di euro per la gestione del territorio boschivo e montano. Il Comune di Trento ha disposto per il 2026 un trasferimento di circa 1,728 milioni all’Azienda forestale, chiamata a presidiare un’area vasta e delicata: 4.850 ettari di superficie e 283 chilometri di strade nel bosco. Un piano che intreccia manutenzione, sicurezza e nuove assunzioni, in un contesto dove la cura del territorio resta una priorità strategica. Le risorse serviranno a garantire interventi ordinari e straordinari, anche attraverso progetti di lavori socialmente utili. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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