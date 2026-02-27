Verona Sammarco avverte | Col Napoli non è come le altre Serviranno intensità e massima attenzione

Il giocatore del Verona ha dichiarato che la partita contro il Napoli sarà diversa da tutte le altre, richiedendo un livello elevato di intensità e attenzione da parte della squadra. Ha sottolineato l’importanza di prepararsi al meglio per affrontare un avversario di livello, evidenziando che sarà fondamentale mantenere concentrazione e determinazione durante l’incontro. La sfida si svolgerà prossimamente, senza ulteriori dettagli sulla data.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Verona si prepara alla sfida contro il Napoli con la consapevolezza di affrontare un avversario di primissimo livello e con un Bentegodi che, per storia e rivalità, vive questa partita in modo speciale. In conferenza stampa Paolo Sammarco ha presentato il match, facendo il punto sui recuperi e sulle possibili scelte. «Con il Napoli non è una partita come le altre per i tifosi del Verona», ha subito chiarito il tecnico gialloblù. Poi i primi aggiornamenti dall’infermeria: «Recuperano Gagliardini e Valentini, oltre ad Akpa-Akpro, che torna dalla squalifica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

