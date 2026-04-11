Decreto Primo Maggio | tutte le novità su bonus giovani fringe benefit e tasse sul lavoro

In vista del Primo Maggio, il governo sta preparando un nuovo decreto che introduce modifiche su bonus giovani, fringe benefit e tasse sul lavoro. L’obiettivo dichiarato è affrontare il problema del lavoro povero, con misure che riguardano vari aspetti delle politiche fiscali e delle agevolazioni per i lavoratori. Il provvedimento, ancora in fase di definizione, sarà presentato nei prossimi giorni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un intervento contro il lavoro povero. Il governo sta definendo un nuovo decreto in vista del Primo Maggio con l’obiettivo dichiarato di contrastare il fenomeno del lavoro povero. La notizia è stata diffusa dal Corriere della Sera. Il provvedimento si inserisce nel quadro della delega sulla retribuzione “giusta ed equa” e sulla contrattazione collettiva, in scadenza il 18 aprile. Tra le misure principali emergono: Bonus per l’assunzione dei giovani reso strutturale. Tassazione ridotta al 5% sugli aumenti contrattuali. Aliquota al 15% per straordinari, lavoro notturno e festivo. Aumento dei fringe benefit fino a 3.000 euro.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Decreto Primo Maggio: tutte le novità su bonus giovani, fringe benefit e tasse sul lavoro Bonus giovani under35 e donne nel decreto Primo maggio: tutte le novità e gli sconti per i lavoratoriNel decreto lavoro che il governo sta preparando in occasione del Primo maggio, si punta a rendere strutturale il bonus giovani under 35, l'esonero... Nel decreto primo maggio obiettivo bonus giovani strutturaleIl governo punta a rendere strutturale il bonus per le assunzioni dei giovani under35.