Lavoro | protesta a Roma dipendenti farmacie private Di Cola Cgil salario sia giusto

A Roma, nel corso di una manifestazione, dipendenti di farmacie private si sono radunati in corteo, coinvolgendo anche lavoratori provenienti da altre regioni. La protesta ha riguardato principalmente le condizioni salariali e il riconoscimento del giusto salario, con interventi di rappresentanti sindacali che hanno richiesto miglioramenti nelle retribuzioni. La manifestazione si è svolta in strada, attirando diverse decine di partecipanti.

A Roma, le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie private si sono uniti in un corteo che ha visto la partecipazione di persone provenienti da tutta Italia. Un fatto storico per il settore. “Un fatto storico, che restituisce la misura dell’emergenza salariale e delle inaccettabili disuguaglianze prodotte dal modello di fare impresa nel nostro Paese. I profitti aumentano ma le retribuzioni restano ferme al palo e vengono costantemente erose dall’inflazione”. Queste sono le parole del segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola, che ha rilasciato una nota in merito alla manifestazione. Le difficoltà salariali degli operatori.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lavoro: protesta a Roma dipendenti farmacie private, Di Cola (Cgil) “salario sia giusto” Leggi anche: Farmacie private in sciopero: 5mila dipendenti interessati in Toscana Argomenti più discussi: Sciopero delle farmacie private il 13 aprile. A Roma manifestazione nazionale per il rinnovo del contratto; Lunedì 13 sarà sciopero delle farmacie private: a Roma la manifestazione dei lavoratori; ItaliaMeteo, la protesta contro il trasferimento a Roma arriva a Monte Sole per il 25 aprile; Domani duemila farmacisti sardi in sciopero, la protesta a Roma. Addio a Nicodemo Domenico Branca, cavaliere del lavoro e commendatore. Aveva 91 anni - facebook.com facebook #Incidente sul #lavoro in un deposito di auto a Baggiovara: #morto un #operaio di 54 anni x.com