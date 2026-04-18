Lavori sulle linee Roma-Nettuno e Roma-Civitavecchia | treni cancellati e modifiche al servizio

Oggi si sono verificati disagi sulla rete ferroviaria del Lazio a causa di lavori di manutenzione e potenziamento lungo le linee Roma-Nettuno e Roma-Civitavecchia. Sono state cancellate alcune corse e sono state apportate modifiche agli orari dei treni per tutta la giornata. La circolazione dei treni è stata rallentata e alcune tratte hanno subito variazioni rispetto al normale servizio.

Nettuno, 18 aprile 2026 – Partono nuovi interventi di manutenzione e potenziamento sulla rete ferroviaria del Lazio. Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato una serie di lavori infrastrutturali che, tra il 20 e il 30 aprile, avranno effetti sulla circolazione di alcuni treni del Regionale di Trenitalia. In diverse fasce orarie sono previste cancellazioni, modifiche di orario, limitazioni di percorso e servizi sostitutivi con bus. Gli interventi riguarderanno la FL8 Roma-Nettuno, la FL6 Roma-Cassino, la FL5 Roma-Civitavecchia e la linea Viterbo-Orte-Roma. Secondo quanto comunicato dal Gruppo FS, si tratta di opere considerate necessarie per migliorare puntualità, regolarità e affidabilità del servizio nel nodo ferroviario di Roma e del Lazio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Limitazioni di percorso e corse con bus sostitutivi. Leggi qui: https://www.studio93.it/lavori-di-manutenzione-sulla-linea-roma-nettuno - facebook.com facebook