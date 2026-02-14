Sabotaggi treni sulle linee dell’Alta velocità Roma-Firenze e Roma-Napoli cavi bruciati vicino a Settebagni e Labico

Un gruppo di sabotatori ha provocato danni ai binari delle linee Alta Velocità Roma-Firenze e Roma-Napoli, bruciando cavi vicino a Settebagni e Labico. Queste azioni hanno causato numerosi ritardi e alcune cancellazioni dei treni, creando disagi ai pendolari. Fonti locali riferiscono che le proteste potrebbero essere legate ai recenti eventi olimpici, alla presenza della delegazione israeliana e alla decisione di qualificare gli atleti russi come “neutrali”. Questa mattina, i treni hanno fatto fatica a circolare regolarmente a causa dei danni provocati.

Un atto di sabotaggio ha causato il danneggiamento dei cavi sulla linea ferroviaria Roma-Napoli, bloccando il traffico.

Una serie di sabotaggi sui treni Alta Velocità ha causato ritardi tra Roma e Napoli, coinvolgendo anche Firenze.

