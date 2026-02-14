Sabotaggi treni sulle linee dell’Alta velocità Roma-Firenze e Roma-Napoli cavi bruciati vicino a Settebagni e Labico

Un gruppo di sabotatori ha provocato danni ai binari delle linee Alta Velocità Roma-Firenze e Roma-Napoli, bruciando cavi vicino a Settebagni e Labico. Queste azioni hanno causato numerosi ritardi e alcune cancellazioni dei treni, creando disagi ai pendolari. Fonti locali riferiscono che le proteste potrebbero essere legate ai recenti eventi olimpici, alla presenza della delegazione israeliana e alla decisione di qualificare gli atleti russi come “neutrali”. Questa mattina, i treni hanno fatto fatica a circolare regolarmente a causa dei danni provocati.

Diversi sabotaggi sono avvenuti stamani, causando finora innumerevoli ritardi e una cancellazione. I Giochi Olimpici, la presenza della delegazione israeliana e la qualificazione degli atleti russi come "neutrali" sarebbero alcuni dei motivi che muovono questa forma di protesta Mattinata di c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sabotaggi treni sulle linee dell’Alta velocità Roma-Firenze e Roma-Napoli, cavi bruciati vicino a Settebagni e Labico Ancora sabotaggi sull’Alta velocità, cavi bruciati sulla tratta Roma Napoli Un atto di sabotaggio ha causato il danneggiamento dei cavi sulla linea ferroviaria Roma-Napoli, bloccando il traffico. Sabotaggi sui treni Alta Velocità, ritardi tra Roma e Napoli/Firenze. Interviene Salvini Una serie di sabotaggi sui treni Alta Velocità ha causato ritardi tra Roma e Napoli, coinvolgendo anche Firenze. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza; Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finora; Bologna, sabotaggio alla linea ferroviaria e caos treni: Cavi danneggiati, l'ipotesi di un atto anarchico contro i Giochi, a Pesaro cabina incendiata. Salvini: Atto di delinquenza; Caos treni e sabotaggi, la Procura apre un'inchiesta per terrorismo. Meloni: Nemici dell'Italia. Sabotaggi su linee dell'Alta velocità, treni in ritardo e rallentamenti. Salvini: Atti criminaliDue episodi dolosi riscontrati nelle prime ore del mattino sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze. Salvini: 'Atti criminali' ... adnkronos.com Treni, circolazione rallentata dopo nuovi sabotaggi su linee Av. Salvini: Atti criminaliLeggi su Sky TG24 l'articolo Treni, circolazione rallentata dopo nuovi sabotaggi su linee Av. Salvini: Atti criminali' ... tg24.sky.it Nuovi disagi e ritardi sulla linea dell'alta velocità, gli inquirenti sospettano atti dolosi, al lavoro la Digos per capire la natura dei guasti. La circolazione ferroviaria va a rilento sulla Roma-Napoli e sulla Roma-Firenze, la sala operativa di #Rfi ha segnalato un'an facebook Atti dolosi sull’alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze, ritardi di un’ora. Salvini: staneremo i delinquenti x.com