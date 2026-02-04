Problemi sui binari a Genova. Per i lavori del Terzo Valico, alcune linee ferroviarie sono state sospese o hanno subito ritardi e cancellazioni. I treni in movimento si sono accumulati e molti passeggeri si sono trovati a dover aspettare più del previsto. La circolazione resta difficile fino a nuovo avviso, mentre le ferrovie lavorano per riattivare il servizio normale.

**Un’intera tratta ferroviaria in movimento è stata interrotta per i lavori del Terzo Valico a Genova.** A causa della demolizione di due cavalcagiri in località Barbellotta, tra Novi Ligure e Arquata Scrivia, il traffico ferroviario tra Genova e Torino è andato in modifica totale. Le operazioni, che si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza per l’esecuzione dell’opera del **Progetto Unico Terzo ValicoNodo di Genova**, saranno attive fino al 10 febbraio, con un’area di intervento estesa a diverse linee regionali. Le modifiche riguardano sia il percorso principale tra Torino e Genova, sia le rotte verso le province di Savona, Alessandria, Salerno, Roma, Milano, e altre destinazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Treni in ritardo e cancellati su linee ferroviarie: modifiche temporanee a causa dei lavori del terzo valico

Approfondimenti su Terzo Valico Genova

A Novi Ligure i lavori per il Terzo valico continuano senza sosta.

Ultime notizie su Terzo Valico Genova

