Lavori nella galleria di Formazza | traffico interrotto di notte per 10 giorni
Per dieci giorni, la galleria elicoidale della Val Formazza sarà chiusa al traffico durante le ore notturne. L'interruzione si rende necessaria per consentire interventi di manutenzione sugli impianti tecnologici presenti all’interno della galleria, situata al chilometro 30 della strada statale 659. La chiusura temporanea interesserà la galleria
Chiude per 10 giorni la galleria elicoidale della Val Formazza. Anas ha infatti programmato un intervento di manutenzione degli impianti tecnologici all'interno della galleria "Le Casse", situata al chilometro 30 della Statale 659, nel territorio comunale di Formazza.Il calendario delle.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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