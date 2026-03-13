Galleria Volpe chiusa | 12 giorni di lavori sulla Panoramica

La galleria Volpe sulla strada statale 232Var, conosciuta come Panoramica Zegna, resterà chiusa per 12 giorni a causa di lavori di manutenzione programmata. La società Anas ha annunciato che durante questo periodo saranno effettuati interventi di messa in sicurezza e miglioramento della struttura. La chiusura interesserà il tratto interessato dalla galleria, che sarà temporaneamente inaccessibile agli automobilisti.

La manutenzione programmata dalla società Anas interesserà la galleria della Volpe, situata sulla strada statale 232Var nota come Panoramica Zegna. Il cantiere si aprirà lunedì 16 marzo e resterà attivo fino al venerdì 27 marzo, bloccando completamente il transito in entrambe le direzioni. L’opera di riparazione degli impianti è prevista all’altezza del chilometro 14,150, nel territorio di Cossato, in provincia di Biella. Durante questo periodo la circolazione veicolare verrà deviata verso la rete stradale locale alternativa, seguendo le indicazioni fornite dalla segnaletica appositamente installata per l’occasione. Impatto sul traffico e soluzioni logistiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Galleria Volpe chiusa: 12 giorni di lavori sulla Panoramica Articoli correlati Strade e lavori, sulla Tre valli Umbra otto giorni di chiusura della Galleria: i tre percorsi alternativiContinuano i lavori per migliorare la qualità della viabilità in Umbria, anche se comportano dei disagi temporanei per automobilisti e pendolari. Leggi anche: Treni, lavori in Puglia: stazione di Bari chiusa per tre giorni, arriverà la sospensione anche sulla Taranto-Brindisi