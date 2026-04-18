Lavori in corso sulla Milano-Domo | linea spezzata in due fino a lunedì mattina

Un intervento di lavori sulla linea ferroviaria Milano-Domodossola si svolgerà nel fine settimana, causando la sospensione del servizio tra le stazioni di Gallarate e Sesto Calende. La circolazione dei treni sarà interrotta a partire dalle 22,30 di sabato 18 aprile e fino alle 5,10 di lunedì 20 aprile. La tratta resterà interrotta durante questo periodo per consentire gli interventi programmati.