Lavori in corso sulla Milano-Domo | linea spezzata in due fino a lunedì mattina
Un intervento di lavori sulla linea ferroviaria Milano-Domodossola si svolgerà nel fine settimana, causando la sospensione del servizio tra le stazioni di Gallarate e Sesto Calende. La circolazione dei treni sarà interrotta a partire dalle 22,30 di sabato 18 aprile e fino alle 5,10 di lunedì 20 aprile. La tratta resterà interrotta durante questo periodo per consentire gli interventi programmati.
Un nuovo week end di lavori sulla Milano-Domodossola. Dalle ore 22,30 di oggi, sabato 18 aprile, fino alle 5,10 di lunedì 20, la circolazione dei treni sulla linea sarà sospesa nel tratto compreso tra le stazioni di Gallarate e Sesto Calende. Lo stop è necessario per consentire a Rfi di eseguire.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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