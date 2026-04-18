Lavori contro le buche | dopo i ritardi e le polemiche sui divieti tocca anche a via Pirandello e via Petrarca

Il Comune ha avviato quattro cantieri per la manutenzione di strade e marciapiedi in diverse zone della città, annunciando un’accelerazione delle operazioni dopo i ritardi accumulati. Tra le aree interessate ci sono via Pirandello e via Petrarca, dove sono stati programmati lavori contro le buche e per migliorare le condizioni delle carreggiate e dei marciapiedi. Le operazioni sono state avviate per cercare di recuperare il tempo perso.

Quattro cantieri per la manutenzione di strade e marciapiedi in quattro diverse zone della città, come ha annunciato il Comune accelerando le operazioni per recuperare terreno dopo i rallentamenti. Un esempio l'intervento da via Principe di Paternò a via Petrarca il cui completamento, secondo i.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Lecce lavori per le pensiline bus: ritardi, disagi e pericoli sui viali cittadiniLe pensiline degli autobus rimosse con largo anticipo rispetto ai lavori e mai sostituite sono diventate il simbolo più evidente di un cantiere che... Dopo le polemiche Marchionna rivendica le scelte sui nuovi assessori: «Nomine prerogativa del sindaco»Sembrano avere sortito gli effetti sperati le parole pronunciate dal sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna venerdì mattina in consiglio comunale... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Piazzale Segni: anche dopo i lavori restano buche e crateri in tutta l'area della nuova rotatoria; Bari vecchia, al via il piano salva-basole: operai in centro contro buche e inciampi. Ecco tutte le strade coinvolte; Buche sulla strada: Questo è lo stato dell'asfalto vicino al parco pubblico; A Bari Vecchia il ripristino delle basole danneggiate: ecco la mappa delle buche nel centro FOTO. Napoli, via Acton, nuova beffa, dopo le buche si allaga: «Via ai lavori notturni»Un vero e proprio calvario di dissesti, quello di via Acton. E si lavorerà di notte, finalmente, per tamponare l’ennesimo dissesto: un vero e proprio lago, che ieri ha mandato il traffico in tilt in ... ilmattino.it Crepe e buche al Tribunale di Monza, la presidente del palazzo di giustizia: Serve la valutazione antisismicaSono tuttora sotto controllo le vistose crepe comparse sui muri e sul pavimento del piano terra, lato dibattimento e al primo piano, dove si trova l'ufficio dei gip nella palazzina secondaria per cui ... ilgiorno.it Via libera ai lavori di ammodernamento dell'Autodromo di Monza. Gli ambientalisti protestano: "30mila metri cubi di cemento nel Parco" - facebook.com facebook Riola Sardo, lavori di ristrutturazione nell'ufficio postale del paese x.com