Il sindaco di Brindisi ha dichiarato che le nomine dei nuovi assessori sono di sua esclusiva competenza, respingendo le critiche emerse nelle discussioni interne al consiglio comunale. Venerdì mattina, durante la seduta, ha affermato che le scelte sono una prerogativa propria del primo cittadino. Le sue parole sembrano aver avuto l’effetto di calmare le tensioni sollevate nelle ultime settimane.

Sembrano avere sortito gli effetti sperati le parole pronunciate dal sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna venerdì mattina in consiglio comunale dopo le polemiche tutte interne alla sua maggioranza. La minaccia: tutti a casa «Tutti i 27 punti all'ordine del giorno - sottolinea infatti il giorno dopo il primo cittadino - sono stati approvati con un minimo di 22 voti e questo è quello che conta». Proprio in aula, del resto, Marchionna aveva messo in guardia su quello che sarebbe accaduto nel caso in cui non fosse stato messo nelle condizioni di portare avanti il programma amministrativo: «Se alla fine questo non sarà possibile o... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Dopo le polemiche Marchionna rivendica le scelte sui nuovi assessori: «Nomine prerogativa del sindaco»

Leggi anche: Solofra, il sindaco revoca le nomine degli assessori e le deleghe dei consiglieri comunali

Chivu rivendica le scelte dopo Bologna Inter: «Gestione necessaria, non rimpiango nulla»Mercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i...

Contenuti e approfondimenti su Dopo.

Discussioni sull' argomento Dopo le polemiche Marchionna rivendica le scelte sui nuovi assessori: Nomine prerogativa del sindaco; Polemiche sul rimpasto, FdI: Il sindaco ha ignorato i partiti; In Consiglio fuoco amico contro Marchionna e rottura con i Moderati sul documento segreto di Loiacono; Elezioni provinciali: sfida Marchionna-Pomes, sindaci e consiglieri si sfidano e votano da soli.

Dopo le polemiche Marchionna rivendica le scelte sui nuovi assessori: «Nomine prerogativa del sindaco»Sembrano avere sortito gli effetti sperati le parole pronunciate dal sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna venerdì mattina in consiglio comunale dopo le polemiche tutte interne ... quotidianodipuglia.it

Rassegna stampa - Dopo 6 gare consecutive, Lucumi riposerà contro il Pisa: ecco Italiano chi ha intenzione di schierare domani sera - facebook.com facebook

Paolo e l'appello ai giovani: mai più violenza Tetraplegico dopo l'aggressione di una banda, è in riabilitazione al Centro Don Gnocchi di La Spezia Collegato con Sanremo mostra la sua tempra e la sua voglia di riprendersi Enrico Negrotti x.com