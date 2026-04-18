L’autonomia arriva fino a 1000 chilometri

Una nuova versione della Clio, dotata di un’unità Full Hybrid E-Tech, promette di coprire fino a 1000 chilometri con un solo serbatoio. Questa tecnologia, installata sulla sesta generazione del modello, mira a migliorare l’efficienza e le prestazioni. La vettura combina un motore a benzina con due motori elettrici, offrendo un’autonomia superiore rispetto alle versioni precedenti. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi mesi.

L’unità Full Hybrid E-Tech rappresenta la punta di diamante tecnologica della sesta generazione di Clio. Il propulsore combina un motore termico da 1,8 litri a 4 cilindri con due motori elettrici alimentati da una batteria di ultima generazione tecnica. La potenza complessiva di 160 cavalli permette di coprire lo scatto da zero a cento chilometri orari in 8,3 secondi. La trasmissione Multimode a innesto a denti gestisce 15 combinazioni di funzionamento senza la presenza della frizione. Clio viaggia in modalità elettrica per l’80% della percorrenza dentro il traffico cittadino. I dati ufficiali dichiarano un consumo medio di 3,9 litri ogni 100 km.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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