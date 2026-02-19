Venti fino a 88 chilometri all’ora piene dei fiumi e frane
Una forte perturbazione ha portato venti che raggiungono i 88 kmh, causando allerta nel Parmense. Le raffiche intense sollevano polvere e foglie, mentre alcuni corsi d’acqua si stanno ingrossando rapidamente. Le autorità temono frane in zone collinari e allagamenti nelle aree più basse. La popolazione è invitata a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari. Le squadre di emergenza sono già in allerta per intervenire in caso di necessità. La situazione resta sotto stretta sorveglianza da parte delle istituzioni locali.
Parmense sotto allerta: Venti a 88 kmh, fiumi a rischio e la paura delle frane. L’Emilia-Romagna è in allerta meteo arancione, con particolare attenzione al Parmense. Venti di burrasca forte, raffiche fino a 88 chilometri orari, piogge intense e il rischio concreto di frane e inondazioni hanno messo in guardia la popolazione. La giornata di oggi, giovedì 19 febbraio 2026, si preannuncia critica per un territorio già provato da eventi atmosferici estremi e sempre più vulnerabile ai cambiamenti climatici. Un quadro meteo complesso e la risposta della Protezione Civile. La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta differenziata: arancione per le zone collinari e montane del Parmense, dove il rischio è massimo, e giallo per le aree di pianura.🔗 Leggi su Ameve.eu
Per il forte vento che ha raggiunto i 88 kmh e le piogge intense, molte zone dell'Emilia-Romagna sono in allerta arancione oggi, giovedì 19 febbraio.
