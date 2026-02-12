Venti fino a 88 chilometri all' ora | allerta arancione per l' Appennino Parmense

La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta arancione per il vento forte che interesserà l’Appennino Parmense giovedì 12 febbraio. Venti fino a 88 chilometri all’ora stanno spazzando le zone, facendo scattare le precauzioni. Le autorità invitano i cittadini a restare vigili e a seguire le indicazioni ufficiali.

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta gialla e arancione per vento forte, valida anche per il Parmense per giovedì 12 febbraio. Per la zona dell'Appennino l'allerta è arancione. Nella giornata di giovedì 12 febbraio sono previsti, in mattinata, venti forti (50-61 Kmh) da sudovest sulla dorsale appenninica, con rinforzi fino a burrasca forte (75-88 Kmh) sui crinali appenninici centroorientali. Nelle aree montane non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e per la fusione del manto nevoso in atto.🔗 Leggi su Parmatoday.it

L’Emilia Romagna si prepara a affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse.

