L’Aurora Treia va a caccia di punti con la Palmense

L'Aurora Treia si prepara a sfidare la Palmense in una partita che può influire sulla classifica. Il penultimo turno del campionato viene presentato dal direttore sportivo di una squadra del territorio, mentre la partita tra Porto Sant’Elpidio e Grottammare è stata definita molto importante e ancora aperta a ogni risultato. Sono queste le principali sfide in programma in questa fase finale della stagione.

Promozione: il penultimo turno è presentato da Pietro Giacomini, diesse del Casette Verdini. Porto Sant’Elpidio-Grottammare: "Partita molto importante e aperta a ogni risultato". Aurora Treia-Palmense: "Credo che l’Aurora non debba avere problemi: la Palmense non ha più nulla da chiedere al campionato mentre i locali devono difendere la vetta". Borgo Mogliano-Casette Verdini: "Per noi è una gara molto importante: ci mancano ancora dei punti per la salvezza". Camerino-Elpidiense: "Il Camerino non ha più nulla da chiedere, l’Elpidiense è invischiata in zona playout". Castel di Lama-Azzurra Colli: "Il Castel di Lama deve muovere la classifica, ma l’Azzurra, seconda a un punto dalla vetta, non può permettersi di lasciare niente per strada".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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