La Notte degli Oscar 2026 in diretta su Rai 1

La Notte degli Oscar 2026 si terrà questa sera e sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e RaiPlay. La cerimonia si svolge negli Stati Uniti e coinvolge attori, registi e produttori di tutto il mondo. La trasmissione in Italia permette al pubblico di seguire l’evento in tempo reale, con la presentazione delle nomination e la consegna dei premi.

Tutto è pronto per l’attesa cerimonia degli Academy Awards, che anche quest’anno in Italia sarà trasmessa in diretta su Rai 1 (e RaiPlay). Questa sera, dalle 23.30 circa, sarà Oscars – La Notte in Diretta, live dagli studi Rai di Via Teulada con collegamento direttamente al Dolby Theatre di Los Angeles. Sarà Alberto Matano a seguire e commentare uno degli eventi più importanti come la notte degli Oscar, il premio cinematografico più prestigioso e antico. Insieme a lui, ospiti e protagonisti del mondo del cinema e del giornalismo: la scenografa premio Oscar Francesca Lo Schiavo, la giornalista Giovanna Botteri, la conduttrice Melissa Greta Marchetto, la critica cinematografica Paola Jacobbi, il critico e docente Stefano Della Casa e il critico cinematografico Federico Pontiggia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Notte degli Oscar 2026 in diretta su Rai 1 Articoli correlati Notte degli Oscar 2026: la guida completa per seguire la direttaNella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo, il Dolby Theatre di Los Angeles accenderà i riflettori sulla 98ª edizione degli Academy Awards (queste... Leggi anche: Oscar 2026, la cerimonia in diretta su Rai 1 con Alberto Matano e Mattia Carzaniga Sanremo 2026 - Il medley di Laura Pausini Aggiornamenti e notizie su La Notte degli Oscar 2026 in diretta su... Temi più discussi: Notte degli Oscar 2026, dove vedere in diretta la cerimonia di premiazione; Notte degli Oscar, ci siamo: corsa a due per il miglior film e Chalamet perde terreno; Tutto quello che c’è da sapere sulla notte degli Oscar; Oscar 2026, dove vedere la cerimonia. Notte degli Oscar 2026: dallo speciale su Rai1 con Alberto Matano a Youtube, dove vedere la cerimoniaLa notte degli Oscar 2026, tra il 15 e il 16 marzo, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, si potrà seguire anche dall'Italia ... fanpage.it Oscar 2026: dove vedere la diretta in Italia, orari, presentatori e tutto quello che c’è da sapereMancano poche ore all'inizio della 98ª edizione degli Oscar, la notte più importante del cinema mondiale che come ogni anno promette spettacolo, glamour, ... ciakmagazine.it Questa notte ci saranno gli Oscar! In questo video le nostre previsioni: chi trionferà #Oscars #Oscar #ap #screenweek facebook Oscar Party, al Medica la lunga notte del cinema. Con tappeto rosso e dress code anni ‘50 x.com