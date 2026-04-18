Laura Freddi è legata a Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley, con cui ha iniziato una relazione nel 2013, condividendo la passione per la pallavolo. La coppia ha una figlia di nome Ginevra, e Laura Freddi ha dichiarato di aver realizzato il sogno di diventare madre grazie a lui. Al momento non ci sono ulteriori dettagli pubblici sulla loro relazione.

Laura Freddi è legata a Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley. Laura Freddi e il compagno Leonardo si sono conosciuti nel 2013 proprio per la comune passione per la pallavolo. La coppia sta insieme da allora ed è innamoratissima. Nel 2018, i due hanno avuto una figlia, la piccola Ginevra. L’amore tra Leonardo e Laura è molto forte e non manca molto perché arrivi anche il matrimonio, come racconta la stessa showgirl in un post sul suo seguitissimo profilo Instagram: “Il nostro padre spirituale ci ha dato una tiratina di orecchie e così, davanti a questo parroco, abbiamo fatto la promessa di matrimonio e appena la bambina sarà in grado di portare le fedi all’altare ci sposeremo “.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Laura Freddi, chi è il compagno e futuro marito Leonardo D’Amico e padre di sua figlia Ginevra: “Con lui ho realizzato il sogno di diventare mamma”

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