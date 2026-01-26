Chi è Paolo Santolini il compagno oggi di Teresa Mannino e chi è l’ex Andrea padre della figlia con cui avrebbe tradito invece il primo marito

Paolo Santolini è il regista e attuale compagno di Teresa Mannino, con cui mantiene una relazione discreta. Teresa Mannino, nota attrice e conduttrice, è stata sposata in passato e ha avuto una relazione con Andrea, padre di sua figlia, con il quale avrebbe avuto un flirt durante il matrimonio. La sua vita privata è stata spesso oggetto di curiosità, ma lei preferisce mantenere la riservatezza.

Paolo Santolini è il regista nonchè compagno di Teresa Mannino: la loro relazione è vissuta in maniera molto riservata e lontano dal clamore mediatico Mannino è stata sposata e ha tradito il suo ex marito con il suo ex compagno, Andrea. Di Andrea si sa pochissimo, solo che è un batterista. I due si sono conosciuti agli inizi della carriera di Teresa “su un palco e ci siamo innamorati di nascosto perché io ero impegnata. Anni dopo io e mio marito ci siamo lasciati. Ma, al mio tredicesimo giorno da single, ho incontrato Andrea, per caso, in un autogrill a Verona e tutto è ricominciato dal punto in cui l’amore era rimasto in sospeso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Approfondimenti su paolo santolini

Ultime notizie su paolo santolini

