Un bambino di 7 anni è morto annegato mentre nuotava in una piscina termale a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. L'incidente è avvenuto il 18 aprile 2026 durante una visita al centro, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il bambino. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire quanto accaduto.

Castelforte, 18 aprile 2026 – Un’altra tragedia in piscina dopo la drammatica vicenda di Pennabilli. Un bambino di 7 anni è annegato a Suio Terme, nel comune di Castelforte (Latina) mentre faceva il bagno in un centro termale. Inutile l’intervento del 118 e dell’eliambulanza. Sul posto i carabinieri, che indagano per capire cosa sia successo. Come da prassi in questi casi, la salma del piccolo è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, per l’eventuale autopsia. In aggiornamento .🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bambino di 7 anni muore annegato in una piscina termale di Castelforte (Latina)

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