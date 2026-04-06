Bimbo di 12 anni risucchiato dal bocchettone della piscina mentre è alle terme a Rimini per Pasqua | è grave

Un bambino di 12 anni è stato coinvolto in un incidente presso un centro termale di Rimini durante le festività di Pasqua. Mentre si trovava nella piscina, è stato risucchiato dal bocchettone di aspirazione. Immediato l'intervento dei soccorritori, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Le sue condizioni sono considerate gravi e i medici stanno cercando di stabilizzare la situazione.

Un bambino di 12 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una piscina in un centro termale di Rimini dove si trovava per Pasqua insieme a genitori e zii. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della piscina alle terme: è gravissimo Rimini, risucchiato dal bocchettone della piscina: bambino di 12 anni è gravissimoLa mattina di Pasqua si è trasformata in una tragedia sfiorata in un centro termale della Valmarecchia, dove un bambino di 12 anni è stato... Temi più discussi: Cade dall'ottavo piano mentre gioca con gli amici: muore bimbo di 12 anni; Tragico incidente in via Piave, morto bambino di 12 anni; Rimini, bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della piscina: è gravissimo; L’Iran recluta bambini soldato anche di soli 12 anni. CASERTA Bimba di 12 anni seriamente ferita. Auto e moto si scontrano violentementeCASERTA – Un violento scontro tra un’auto e una moto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica di Pasqua, in via Brunelleschi, a pochi metri di distanza dallo svincolo della variante dell ... casertace.net Grave incidente, scontro frontale tra auto: morta bimba di 12 anni dopo 48 ore di agoniaTragedia a Castagnole Lanze: una bambina di 12 anni perde la vita in un incidente stradale. La comunità è in lutto, indagini in corso ... bigodino.it In cronaca https://iltorinese.it/2026/04/06/pasqua-tragica-sulle-strade-piemontesi-morti-un-bimbo-di-8-anni-e-un-ragazzo-di-22/ #cronaca #cronacanera #cronacaneraitaliana facebook Incidente ad Asti, bimbo di 8 anni muore sulla A21 in moto con il papà x.com