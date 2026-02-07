Questa sera la Polisportiva Pontremolese torna in campo per una partita importante. Dopo aver vinto di stretta misura contro La Crocetta, i giocatori sono pronti ad affrontare il Chiesina, una sfida che può dare continuità alla squadra. La partita si gioca nella quattordicesima giornata del campionato di basket di DR2, e i ragazzi sanno che non può esserci margine di errore.

Dopo la sofferta vittoria interna per 61-60 contro La Crocetta, la Polisportiva Pontremolese è chiamata questa sera ad affrontare una nuova e impegnativa prova: la quattordicesima giornata, terza di ritorno, del campionato di basket di DR2. Il quintetto guidato da coach Novelli, con palla a due fissata alle 21,15, sarà protagonista sul parquet del “Pala Fiume“, dove affronterà i padroni di casa del Chiesina Basket. La squadra lunigianese dovrà fare a meno degli infortunati Plaia ed Espinal, e si presenta in terra pistoiese con la volontà di trovare continuità, soprattutto dopo il successo ottenuto davanti ai propri tifosi domenica sera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Nella Divisione regionale 2. La Pontremolese cerca continuità. Imperativo battere il Chiesina

La Pontremolese, squadra della Divisione regionale 2 di basket, guarda al nuovo anno con l’obiettivo di raggiungere il podio.

