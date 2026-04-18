L'Atalanta frena la Roma a Krstovic risponde Hermoso | ambizioni giallorosse di Champions più lontane

All'Olimpico, Roma e Atalanta hanno disputato una partita combattuta. I nerazzurri sono passati in vantaggio con Krstovic, ma poco prima dell’intervallo, Hermoso ha pareggiato per i giallorossi. La gara si è svolta in modo vivace, con entrambe le squadre che hanno cercato di ottenere la vittoria. La partita ha avuto un ritmo rapido e momenti di pressione da entrambe le parti.

All'Olimpico gara frizzante tra Roma e Atalanta con i nerazzurri subito avanti con Krstovic poi raggiunti poco prima dell'intervallo da Hermoso. Il pari accontenta i nerazzurri non i giallorossi che frenano ancora nella rincorsa per un posto Champions.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Diretta gol Serie A LIVE: Hermoso risponde a Krstovic, 1-1 Roma AtalantaCalciomercato Milan: i rossoneri accelerano per Goretzka, la dirigenza vuole accontentare Allegri! I dettagli dell’offerta per il centrocampista,... Diretta gol Serie A LIVE: Roma Atalanta 1-1, Hermoso risponde a KrstovicDiretta Gol Serie A, sfide valide per la 33esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il coast to coast di Pasalic, Yildiz da urlo: la top 5 di Atalanta e Juve Serie A Enilive; La crisi di nervi di Locatelli durante Atalanta-Juve, Thuram evita lo scontro con Bremer: Che c'è?; Atalanta-Lecce 1-1: Retegui risponde a Karlsson, salentini in maglia bianca per protesta; A Trigoria scoppia anche il caso Wesley: Gasp furioso con i medici (e con Ranieri). Cos'è successo. L’Atalanta frena la Roma, a Krstovic risponde Hermoso: ambizioni giallorosse di Champions più lontaneAll'Olimpico gara frizzante tra Roma e Atalanta con i nerazzurri subito avanti con Krstovic poi raggiunti poco prima dell'intervallo da Hermoso ... fanpage.it Roma, Hermoso frenato dalla pubalgia: in dubbio per l'AtalantaRoma, Hermoso frenato dalla pubalgia: in dubbio per l'Atalanta - A.S. Roma - La Roma continua a essere in piena emergenza in vista della sfida di domani sera contro l' Atalan... - Marione.net - La Con ... marione.net All’Olimpico gara frizzante tra Roma e Atalanta con i nerazzurri subito avanti con Krstovic poi raggiunti poco prima dell’intervallo da Hermoso. Il pari accontenta i nerazzurri non i giallorossi che frenano ancora nella rincorsa per un posto Champions - facebook.com facebook Wesley recupera per Roma-Atalanta Mancini ha dato disponibilità e ha già lavorato parzialmente in gruppo Wesley resta in dubbio: lo staff medico frena, nuovo controllo fissato per lunedì Intanto il tecnico giallorosso prova a spingere per il rientro, c x.com