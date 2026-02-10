Rafael Leao, attaccante del Milan, potrebbe tornare in campo contro il Pisa. Dopo aver svolto l’intero allenamento con il gruppo, il portoghese sembra pronto a scendere in campo, anche se non è chiaro in quale condizione. Restano da valutare le sue reali condizioni fisiche, ma l’allenatore Allegri potrebbe decidere di utilizzarlo. I tifosi rossoneri sperano di riaverlo disponibile già in questa partita.

Venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena', si disputerà Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 e, per l'occasione, Christopher Nkunku giocherà titolare: chi al suo fianco? Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, sta valutando ma, per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è probabile che il francese farà coppia in attacco - nel 3-5-2 - con Rafael Leao. Il numero 10 del Milan, infatti, sta bene e si è allenato con il gruppo anche ieri. Nessun dubbio sulla sua disponibilità, ma qualche domanda, invece, è lecita sulle sue condizioni fisiche. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pisa-Milan, Leao disponibile e forse in campo. Ma in che condizioni? Rafa chiarisce così

Rafael Leao, protagonista negativa nel pareggio del Milan contro la Roma, solleva il dubbio sulla sua continuità in campo.

