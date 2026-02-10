Pisa-Milan Leao disponibile e forse in campo Ma in che condizioni? Rafa chiarisce così

Rafael Leao, attaccante del Milan, potrebbe tornare in campo contro il Pisa. Dopo aver svolto l’intero allenamento con il gruppo, il portoghese sembra pronto a scendere in campo, anche se non è chiaro in quale condizione. Restano da valutare le sue reali condizioni fisiche, ma l’allenatore Allegri potrebbe decidere di utilizzarlo. I tifosi rossoneri sperano di riaverlo disponibile già in questa partita.

Venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena', si disputerà Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 e, per l'occasione, Christopher Nkunku giocherà titolare: chi al suo fianco? Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, sta valutando ma, per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è probabile che il francese farà coppia in attacco - nel 3-5-2 - con Rafael Leao. Il numero 10 del Milan, infatti, sta bene e si è allenato con il gruppo anche ieri. Nessun dubbio sulla sua disponibilità, ma qualche domanda, invece, è lecita sulle sue condizioni fisiche. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

