Ma quale deriva autoritaria la riforma smantella una legge del Ventennio e ci allinea agli altri Paesi democratici

11 feb 2026

È stato costituito ufficialmente il Comitato per il Sì della Camera Penale di Piacenza, pronto a sostenere la riforma della giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo. La discussione si anima e i sostenitori affermano che la legge smantella un sistema autoritario del passato e mette l’Italia in linea con gli altri Paesi democratici. La campagna entra nel vivo, con i cittadini chiamati a decidere sul futuro della giustizia nel nostro paese.

Costituito il Comitato per il Sì della Camera Penale di Piacenza: «Attacco alla Costituzione e all’indipendenza della Magistratura? Una bufala. Il sorteggio premierà finalmente il merito e non l’appartenenza alle correnti» Si è ufficialmente costituito il Comitato per il Sì della Camera Penale di Piacenza, in vista del prossimo referendum sulla giustizia che chiamerà la gente alle urne il 22 e il 23 marzo. Si tratta dell’attuazione locale della campagna di sensibilizzazione che l’Unione delle Camere Penali Italiane sta conducendo in tutto il Paese, per convincere i cittadini «delle buone ragioni della riforma in materia di separazione delle carriere dei magistrati nonché di revisione costituzionale delle modalità di autogoverno della magistratura, approvata dal Parlamento».🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

