La partita tra Manchester City e Arsenal si avvicina con molte tensioni in vista. I Gunners cercano di mantenere il primato, mentre il City spera di approfittarne per ridurre le distanze in classifica. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni, con la possibilità di cambiare gli equilibri del campionato. La partita è attesa come uno degli eventi principali della stagione di Premier League.

Manchester City-Arsenal, la partita della stagione di Premier League, conosce la sua tormentata vigilia: con una vittoria i Gunners spegnerebbero le velleità della banda di Guardiola, ma in caso di colpaccio di quest’ultima, Arteta e compagni potrebbero crollare per davvero. Non a caso, le due compagini vivono momenti realizzativi molto differenti. L’analisi del Times parte dalle aspettative create dall’Arsenal in questa seconda parte di stagione: “Ci si aspettava che la squadra ingranasse una marcia in più con il ritorno in forma di diversi giocatori offensivi all’inizio dell’anno. Ci sono stati sprazzi di questo, con l’Arsenal che ha segnato complessivamente sette gol contro Aston Villa e Bournemouth, ma creare occasioni da gol su azione è rimasto un problema.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Arsenal ha la tremarella e la zona gol ne risente. Il City ora fiuta odore di sangue

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