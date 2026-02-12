City tre messaggi all' Arsenal | la Premier non è chiusa Van Dijk-gol il Liverpool torna in corsa per la Champions

La partita tra City e Fulham si è conclusa con un netto 4-1 a favore dei Citizens, che ora spingono forte sui Gunners. Guardiola ha visto i suoi dominare dal primo minuto e mettere pressione alla squadra di Arteta, che invece aspetta il Brentford nel posticipo. Nel frattempo, il Liverpool si risolleva con il gol di Van Dijk e torna a sperare in una corsa Champions, mentre i messaggi inviati all’Arsenal sono chiari: la Premier non è ancora chiusa.

E adesso tocca all'Arsenal rispondere. Il Manchester City fa a pezzi il Fulham e riduce a 3 punti il ritardo dalla prima della classe, ospite giovedì sera del Brentford nel match che chiude la 26ª giornata (qui la classifica). Il 3-0 della squadra di Guardiola manda un messaggio forte a quella di Arteta: il City è pronto per la volata, per andare fino in fondo, per approfittare di eventuali errori che i Gunners dovessero commettere. E la partita del Gtech Stadium, contro il Brentford rivelazione che ha vinto 4 delle ultime 6 partite, sa tanto di trappola (qui il nostro focus sul mercato della Premier).

