Lunedì si giocherà il match tra Manchester City e Arsenal, una sfida che potrebbe avere un impatto rilevante sulla classifica della Premier League 2026. Il confronto è al centro dell’attenzione dei media e viene analizzato in anticipo da un quotidiano britannico. La partita si svolgerà in un momento in cui l’Arsenal, sotto la guida di Arteta, si trova sotto pressione per le critiche ricevute durante questa stagione.

Il Telegraph analizza anticipatamente Manchester City-Arsenal, gara che deciderà molto della Premier League 2026. Di nuovo Arteta e la sua squadra stanno rischiando di essere rimontati, dimostrando forse di non essere una squadra che gestisce al meglio la pressione quando inseguita. Il che potrebbe essere un limite incredibile, dato che in questo momento della stagione di solito – secondo le statistiche – Guardiola non sbaglia un colpo. Anzi, è una macchina da guerra. Il tutto si deciderà all’Etihad, ma un’eventuale sconfitta per Arteta sancirebbe forse un quasi-sorpasso che avrebbe dell’incredibile. E che (sempre forse) definirebbe il secondo posto dell’Arsenal come uno dei peggiori di sempre.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Arsenal di Arteta rischia di diventare la seconda classificata più criticata della storia

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