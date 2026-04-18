L' Area archeologica salernitana di Fratte dimenticata e nel degrado | la denuncia di Mulinaro A Testa Alta
L’area archeologica di Fratte a Salerno si trova in uno stato di abbandono e degrado, sollevando preoccupazioni tra i residenti e gli addetti ai lavori. Un candidato alle prossime elezioni comunali, sostenitore di un candidato sindaco, ha evidenziato la necessità di interventi concreti per la salvaguardia e la valorizzazione del sito. La questione è stata portata all’attenzione pubblica come un elemento chiave per il futuro di Fratte e del territorio circostante.
Serve una svolta concreta per salvare e valorizzare l’area archeologica di Fratte: è la posizione di Saturnino Mulinaro, candidato al consiglio comunale con la lista “A Testa Alta” a sostegno di Vincenzo De Luca, che indica nel sito una risorsa strategica per il futuro di Fratte e dell’intera.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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