L' Area archeologica salernitana di Fratte dimenticata e nel degrado | la denuncia di Mulinaro A Testa Alta

L’area archeologica di Fratte a Salerno si trova in uno stato di abbandono e degrado, sollevando preoccupazioni tra i residenti e gli addetti ai lavori. Un candidato alle prossime elezioni comunali, sostenitore di un candidato sindaco, ha evidenziato la necessità di interventi concreti per la salvaguardia e la valorizzazione del sito. La questione è stata portata all’attenzione pubblica come un elemento chiave per il futuro di Fratte e del territorio circostante.