Niardo incidente devastante in Valle Camonica | morto a 27 anni arrestato il conducente

Nella serata di venerdì, un grave incidente si è verificato a Niardo, in Valle Camonica, provocando la morte di un giovane di 27 anni. Il conducente coinvolto è stato successivamente arrestato. L’evento ha suscitato grande risonanza nel territorio, evidenziando la gravità di un episodio che ha profondamente colpito la comunità locale.

Una sera qualunque di venerdì si è trasformata in una tragedia lungo le strade della Valle Camonica. In pochi istanti, un tratto di strada a Niardo è diventato il luogo di un incidente devastante che ha spezzato la vita di un giovane e sconvolto un’intera comunità. A perdere la vita è stato Daniele Luigi Caratti, 27 anni, residente a Cedegolo. Viaggiava come passeggero su una potente BMW M4, insieme ad altre tre persone, quando l’auto è uscita di strada e si è schiantata contro un palo della luce. L’impatto è stato così violento che per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

